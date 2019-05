Idea Gilardino per la panchina del Feralpisalò. Ma c'è anche il Perugia

Secondo quanto riportato da Tuttoseried.com nella prossima stagione per Alberto Gilardino, dallo scorso febbraio allenatore del Rezzato portato al quarto posto in Serie D, potrebbe effettuare un salto in avanti approdando sulla panchina di un club professionista. L’ex centravanti di Fiorentina e Milan è infatti nel mirino della Feralpisalò, attualmente impegnata nei play off di Serie C contro il Catanzaro, e del Perugia, fresco di eliminazione dai play off di Serie B.