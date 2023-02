Ielpo: "Donnarumma? Non è migliorato dopo l'addio al Milan, scelta incomprensibile andare al PSG"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella lunga intervista rilasciata a calciomercato.it, Mario Ielpo, ex portiere rossonero, non ha risparmiato critiche a Gigio Donnarumma: "Donnarumma ci ha abituato a delle papere ma fa anche dei miracoli. E’ un portiere con doti di copertura della porta e parate miracolose ma è un po’ macchinoso nei movimenti e nell’andare giù per terra. E’ migliorato rispetto all’avventura in rossonero? Sicuramente no, l’anno scorso tutto quell’alternarsi non lo ha aiutato. Ora pare aver preso una certa stabilità ma è difficile giocare nel Psg. Lì è l‘ultimo chiodo del carro. Se pari nemmeno se ne accorgono ma se sbagli chiaramente sì. La scelta che ha fatto è incomprensibile. Un conto è andare al Liverpool, ma nel campionato campionato francese…".