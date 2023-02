Ielpo sul rientro di Maignan: "In campo solo se è al 100%"

MilanNews.it

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha parlato così a calciomercato.it del recupero di Mike Maignan: "E’ una situazione particolare. Se il recupero fosse avvenuto un mese fa sarebbe stato subito mandato in campo visti i mille problemi. Ora che le cose vanno bene, c’è meno fretta. Penso che debba giocare in caso sia al 100% ma andranno cauti. Se tu miri ad averlo per il Tottenham, però, hai solo due partite. Quindi bisogna raggiornarci sopra, non è facile. E’ davvero difficile capirlo. Se sta bene fisicamente da 20 giorni e gli mancava solo la partita potrebbe giocare. E’ una scelta delicata visto l’inversione di tendenza visto il buon momento di Tatarusanu".