Ielpo: "Tatarusanu ha fatto meglio di alcuni titolari durante il momento complicato. Sportiello? Si può fare affidamento su di lui"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Intervistato da calciomercato.it, l'ex portiere rossonero Mario Ielpo ha commentato così il rendimento di Cirpian Tatarusanu e l'arrivo in rossonero per la prossima stagione di Marco Sportiello: "Tatarusanu è un ottimo professionista. Non dimentichiamoci che ha preso un’eredità difficile in un momento complicato. Se confrontiamo le prestazioni dei difensori, che non ci dimentichiamo, erano dei titolari, a differenza sua, Tatarusanu ha sicuramente giocato meglio di Tomori o Kjaer durante il momento complicato. Sportiello? Quando era titolare mi piaceva moltissimo, poi si è un po’ perso. Ha avuto alti e bassi, ma si può fare affidamento su di lui. Tata ha una certa età, il reparto portieri è evidente che vada rifondato. Se hai un titolare che le gioca tutte, Sportiello rappresenta la scelta giusta. Non avrebbe senso affidarsi ad un profilo giovane al quale gli verrebbero tappate la ali. Sportiello ha giocato già ad alti livelli ed è uno che può accettare tranquillamente la panchina".