Il Barcellona ha contattato una leggenda del Milan per sostituire Xavi

Come il Camp Nou in rifacimento, anche il Barcellona è un cantiere aperto. Il presidente Laporta ha adesso il compito di risollevare le sorti della sua squadra partendo dall'affidare la panchina ad un nuovo allenatore a partire dalla prossima stagione, visto che Xavi ha recentemente annunciato il suo addio.

A fronte di questo il numero uno del Barça starebbe seguendo diversi profili in vista della stagione che sarà, ma stando a quanto riportato da Marca il Barcellona starebbe provando a riportare in panchina Frank Rijkaard, ex leggenda del Milan nonché già allenatore dei blaugrana fra il 2003 ed il 2008. L'olandese non sarebbe però l'unico ex rossonero sul quale il Barcellona starebbe ragionando, visto che secondo i media spagnoli Laporta avrebbe suggerito a Rijkaard Marco Van Basten come suo assistente.