Il Bologna si muove per l'ex Milan Desplanches: il Vicenza chiede 2 milioni

Fonte: tuttomercatoweb.com

Sebastiano Desplanches può tornare in Serie A. Dopo l'ottimo Mondiale Under 20 disputato con la maglia azzurra, il portiere del Vicenza, reduce da un'esperienza in prestito al Trento, potrebbe fare ritorno nel massimo campionato. Cresciuto nelle giovanili del Milan, l'estremo difensore è passato poi in biancorosso mentre nel mercato di gennaio l'approdo fra le file dei gialloblu con cui ha disputato 10 partite chiudendo imbattuto tre volte.

C'è il Bologna

Sono tante le squadre che sono interessate a lui. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Bologna si sarebbe già mosso con il Vicenza, che chiede 2 milioni di euro per il cartellino, mentre in B ci sarebbero Palermo e Ternana e all'estero il Betis Siviglia. Fra le squadre interessate di Serie A invece c'è anche il Monza.