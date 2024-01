Il doppio ex Borriello: "Milan più in salute della Roma"

Marco Borriello, doppio ex della sfida tra Milan e Roma, ha parlato delle due squadre a pochi minuti dall'inizio della sfida di San Siro: "Il Milan è più in salute, anche se è stato eliminato in Coppa Italia. Contro l'Atalanta ha disputato una buona partita, non voglio parlare degli episodi. La Roma invece fa sempre la partita, l'atteggiamento è quello giusto sempre solo che i punti scarseggiano. È però più in difficoltà".

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. A disp.: Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Jimenez, Terracciano, Musah, Zeroli, Romero, Chaka Traoré, Okafor, Jovic.

ROMA (3-5-2): Svilar; Kristensen, Mancini, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. All. Mourinho. A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Huijsen, Pellegrini, Belotti, Zalewski, Pisilli, Joao Costa.