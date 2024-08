Il ds Kalinic vorrebbe portare Rebic all'Hajduk Spalato di Gattuso

Dopo la rottura del rapporto fra Ivan Perisic e l'Hajduk Spalato, il club croato è pronto ad ingaggiare un altro giocatore affermatosi in passato in Serie A, fra le fila di Fiorentina, Milan ed Hellas Verona. Stiamo parlando dell'ex rossonero Ante Rebić, svincolatosi lo scorso 1 agosto dopo l'esperienza al Bešiktas. Il portale Dalmatinski infatti scrive che Rebić è in una trattativa intensa con l'Hajduk e che finora tutto sta andando per il verso giusto.

Le conversazioni sono iniziate ancor prima che si potesse raggiungere qualsiasi decisione sul caso-Perisic. Il direttore sportivo Nikola Kalinic intanto - che in passato, da calciatore, ha vestito in Italia le maglie di Fiorentina, Milan, Roma e Verona - è intervenuto in modo chiaro sulla questione legata a Perisic con una nota ufficiale apparsa sul sito del club per spiegare la situazione, che porterà alla separazione: "Ci dispiace che si sia creato un clima che ha avuto un impatto estremamente negativo sul Club, ma soprattutto su Ivan e la sua famiglia" - spiega Kalinic - "che hanno vissuto immeritatamente numerosi disagi. Fin dal primo giorno si sapeva che probabilmente Ivan sarebbe rimasto fino alla fine dell'estate. Purtroppo negli ultimi giorni ci sono stati disaccordi che sono sfociati in un accordo amichevole ed entrambe le parti hanno concluso con calma che la collaborazione non sarebbe continuata".

Ecco poi le prossime mosse, con il dirigente che spiega il fatto che Perisic potrebbe anche risolvere il suo contratto con il club, senza cercare una cessione del cartellino, dunque: "Nei prossimi giorni decideremo se la separazione avverrà sotto forma di trasferimento o di risoluzione consensuale del contratto. Vista l'estrema importanza della partita che ci aspetta contro il Ružomberok in Conference League, l'attenzione dell'intero club è rivolta alla gara di ritorno, quindi invito i tifosi a dare il loro pieno sostegno alla squadra e allo staff tecnico di fronte a una squadra del Poljuda al completo. sulla strada per gli spareggi".