Il futuro di Calabria sarà a Bologna. Parti vicine, la firma è solo una formalità

A Bologna c’è un clima di entusiasmo e voglia di continuità. Dopo Vincenzo Italiano, sempre più vicino al rinnovo fino al 2027, anche Davide Calabria sembra destinato a restare sotto le Due Torri. Arrivato in prestito dal Milan con un contratto in scadenza a fine stagione, il terzino ha ritrovato il sorriso e una nuova dimensione. In pochi mesi, Casteldebole è diventata la sua seconda casa, e il legame con il club, i compagni e la città si è rafforzato al punto da rendere quasi scontato un prolungamento. Il contratto non è ancora firmato, ma le parti sono vicine, e l’intesa sembra solo una formalità. Calabria si è calato rapidamente in un ambiente che lui stesso definisce "molto familiare", conquistando tifosi e spogliatoio con il suo entusiasmo e il suo spirito di squadra.

Il feeling con il gruppo è evidente. Sempre presente nei festeggiamenti per i gol, pronto a scherzare con i compagni anche dalla panchina, Calabria ha stretto legami forti, soprattutto con gli italiani del gruppo come Orsolini, Fabbian, Ravaglia e De Silvestri. Un aiuto prezioso è arrivato anche dall’altro ex milanista Pobega, che gli ha facilitato l’adattamento prima ancora del suo arrivo. Anche la scelta della residenza conferma il suo attaccamento alla nuova realtà: dopo aver vissuto a Brera a Milano, ha scelto il centro di Bologna, rimanendo comunque a un’ora di treno dalla sua famiglia

Mentre il futuro di Calabria sembra tingersi sempre più di rossoblù, il Bologna continua la sua corsa verso nuovi traguardi. L’obiettivo della Supercoppa Italiana, vinta da Calabria con il Milan, è un sogno possibile anche con la maglia felsinea, a patto di raggiungere la finale di Coppa Italia. Intanto, i tifosi si preparano a sostenere la squadra prima della sfida con l’Empoli, sperando che l’infortunio alla caviglia di Castro non sia nulla di grave. Resta invece incerta la situazione per la trasferta di Venezia, con il rischio di limitazioni ai biglietti. Ma una cosa è certa: Calabria ha trovato nel Bologna una nuova casa, e il suo futuro sembra sempre più legato ai colori rossoblù. Lo riporta Repubblica.