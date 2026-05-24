Il Giornale titola: "Tutti vogliono Maldini, ma lui pensa al Diavolo"

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L'edizione odierna de Il Giornale titola così stamattina: "Tutti vogliono Maldini, ma lui pensa al Diavolo". Paolo Maldini è sempre molto corteggiato e nelle ultime ore si è parlato parecchio di un suo possibile futuro in Turchia dopo che è stato fotografato a Istanbul insieme ad HAkan Sagi, uno dei due candidati alla presidenza del Fenerbahçe che lo vorrebbe come uomo-mercato. L'ex capitano rossonero però per ora nicchia perchè il suo sogno resta quello di tornare al Milan. Con l'attuale proprietà, che lo ha mandato via nell'estate 2023, un ritorno nel club di via Aldo Rossi è ovviamente impossibile. Nelle ultime settimane, il nome di Maldini è stato spesso accostato anche alla FIGC, dove il candidato alla presidenza Giovanni Malagò lo vorrebbe nel suo staff, ma anche in questo caso l'ex rossonero non sembra essere troppo convinto.

DAVIDE CALABRIA PARLA DI PAOLO MALDINI

Davide Calabria, ex capitano del Milan in questa stagione al Panathinaikos, è stato protagonista del podcast Sky Calcio Unplugged e ha avuto modo di parlare della sua carriera e del suo amaro addio ai colori rossoneri. Un estratto delle sue dichiarazioni: "Sarei rimasto con Maldini in società? Nella mia testa ti direi di sì. Maldini manca a qualsiasi squadra del calcio mondiale. Se io fossi un presidente vorrei lui al mio fianco, sia come figura di blasone ma anche calcisticamente. È stato il difensore più forte della storia ma è stato anche un esempio umano per chiunque, non solo per chi ha seguito il calcio".

Continua Davide Calabria su Paolo Maldini: "Preferisco sempre avere Maldini nella mia società che non averlo. Ci sono determinate persone, sia ex calciatori o allenatori, che hanno qualcosa in più di una persona normale. Avere Paolo come riferimento è un qualcosa di più unico che raro. Si sta parlando del difensore più forte della storia del calcio, non di uno che ha fatto una bellissima carriera. Quando vai a parlare con Maldini vai in punta di piedi o addirittura di inginocchi. Averlo avuto è stato un onore e mi piacerebbe rivederlo nel calcio".