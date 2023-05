Il Lipsia dichiara Andre Silva cedibile: servono 20 milioni, ci pensa il Benfica

Fonte: tuttomercatoweb.com

Andrè Silva torna in Portogallo? Secondo le informazioni riportate da Sport Bild, il Lipsia considererebbe trasferibile l'ex attaccante del Milan; sulle sue tracce c'è il Benfica, che cerca un rinforzo in attacco anche in previsione della partenza di Gonçalo Ramos, da tempo nel mirino del Manchester United. Il costo del 27enne si aggira intorno ai 20 milioni di euro.