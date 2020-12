Il Mattino - Cutrone, corsa a tre per l'ex Milan: Benevento favorito

Non solo in campionato, il Benevento vuole essere protagonista anche sul mercato. Come riportata da Il Mattino il club sannita è alla ricerca di una punta ed il prescelto per l'attacco è Patrick Cutrone, giocatore che Inzaghi conosce molto bene dopo averlo avuto alle sue dipendenze nella Primavera del Milan. L'attaccante è in uscita dalla Fiorentina ed il Wolverhampton, club che lo ha acquistato per 18 milioni, vorrebbe cederlo ad una "piccola" in modo che possa giocare con continuità per non svalutare il prezzo del cartellino. Per questo motivo il Benevento appare in vantaggio sul Napoli, con Gattuso che vorrebbe Cutrone alla luce degli infortuni di Mertens e Osimhen. C'è da battere la concorrenza del Villarreal, oltre che di Bologna, Sampdoria e Torino.