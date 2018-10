Il Monaco ha scelto Henry. E Montella? A Malta per un corso... d'inglese

C'era anche l'ex rossonero Vincenzo Montella in corsa per la panchina del Monaco, club che questa mattina ha ufficialmente sciolto le riserve decidendo di puntare su Henry per la successione dell'esonerato Jardim. Per l'aeroplanino, libero dallo scorso 28 aprile dopo la fine della sua avventura a Siviglia, non resta quindi che aspettare la prossima opportunità di mercato e, nel frattempo, continuare nella formazione. Proprio come fatto in questi giorni.

Il sito maltese netnews.com.mt, infatti, ha riportato due giorni fa una foto che ritrae Vincenzo Montella di ritorno in Italia dopo un periodo passato a Malta per un corso intensivo di inglese.