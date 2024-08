Il Newcastle schiera subito Tonali: titolare nella sfida contro il Nottingham Forest

Sandro Tonali è pronto per tornare a giocare. Dopo la nota della FIGC in cui si specificava che la squalifica dell'italiano aveva durata fino al 27 agosto compreso, oggi, 28 agosto, il Newcastle non ha perso tempo e l'ha convocato per il match di Carabao Cup.

Non solo, Tonali sarà titolare nella partita contro il Nottingham Forest. Questa la formazione del Newcastle: