Il ritorno alla Juve dopo l'anno al Milan, Bonucci: "Sapevo che qualcuno non avrebbe capito"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Leonardo Bonucci, difensore e capitano della Juventus, ha ricordato anche la parentesi di una stagione al Milan nel corso dell'intervista con i canali ufficiali del club bianconero: "Il ritorno alla Juventus è stato pesante per me, accettarlo a livello psicologico è stata una scelta fatta col cuore ma sapevo che c'era chi non avrebbe capito, così come non avevano compreso il mio addio (al Milan, ndr) l'estate prima. Dopo il primo momento di rabbia e delusione per quanto avevo vissuto quando la società mi aveva messo sul mercato perché alcune cose non erano andate come loro avevano detto. Ho cercato di farmi scivolare tutto addosso ma quell'anno lontano da casa è stato difficile.

Ci ho messo un po' a convincere gli scettici che la scelta era dettata dalla rabbia e non era totalmente mia. Quella di tornare è stata una decisione d'amore, per me la Juventus è sempre stata tutto: me ne sono andato perché rimanere contro la voglia di qualcuno non era una cosa corretta, non mi sentivo più importante com'ero fino a poco tempo prima. Lì c'è stata una sorta di separazione che forse nessuno voleva ma era necessaria per ritrovarci dopo, innamorati come prima".