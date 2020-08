In Nazionale... da svincolato: Bonaventura e un futuro ancora da scrivere

Nel listone dei trentasette convocati da Roberto Mancini c'è anche Giacomo Bonaventura. Si tratta di un ritorno, anche più particolare rispetto agli altri. Perché il centrocampista, dopo l'esperienza con il Milan, è svincolato e a trentun anni può scegliere la strada migliore per il proprio futuro. C'è il Benevento, ma non è l'unica società a seguirlo con interesse. In passato si è parlato anche di Roma e Lazio.