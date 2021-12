Incocciati: "Sì al rinnovo di Ibra per un'altra stagione"

In merito al futuro di Zlatan Ibrahimovic, l'ex rossonero Beppe Incocciati ha dichiarato a tuttomercatoweb.com: "Se devo guardare il campo il prolungamento per un'altra stagione lo farei, considerato come stanno le cose. Ora non credo che ci sia in squadra un altro giocatore che abbia segnato più di lui. In giro scarseggiano i 'prodotti' buoni e anche se può essere a mezzo servizio, Ibra può ancora risolvere alcune partite".