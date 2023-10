Inter-Bologna, fischi per Saelemaekers all'ingresso in campo

San Siro in versione nerazzurra non dimentica il passato milanista di Alexis Saelemaekers. Il belga, tra i protagonisti dello scudetto vinto dal Milan due stagioni fa, è infatti stato salutato con un muro di fischi dai tifosi dell'Inter al momento del suo ingresso in campo nella gara di questo sabato contro il Bologna.