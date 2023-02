Inter, operazione Kessie. Gazzetta: "Assist di Hakan e Milano nel cuore: così è possibile"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Franck Kessie come Hakan Calhanoglu: dal Milan all'Inter. Una suggestione di mercato, che però sembra assumere una dimensione sempre più concreta. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, l'ivoriano ha conservato un bel ricordo di Milano e mantenuto ottimi rapporti con il turco, con cui ha giocato in rossonero tra il 2017 e il 2021. Proprio Calhanoglu ha parlato in modo positivo dello spogliatoio dell'Inter a Kessie che, visto quanto sta faticando nel Barcellona, potrebbe decidere di cambiare aria in estate. Già a gennaio si era parlato di uno scambio con Brozovic, mentre per la sessione estiva potrebbe essere intavolato un prestito con riscatto nella successiva stagione.