Inter, per Kessie resta in piedi l'ipotesi di scambio con Brozovic. L'ivoriano valutato 30 milioni

Spazio al futuro di Franck Kessié, centrocampista del Barcellona finito nel mirino dell'Inter, nell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Se i blaugrana vogliono davvero riportare Messi in Catalogna devono ridurre in maniera sostanziale il proprio monte ingaggi.

Tra questi anche il contratto dell'ivoriano ex Milan e, in tal senso, rimane in piedi la possibilità di uno scambio con il nerazzurro Marcelo Brozovic. Kessie è valutato 30 milioni di euro e ha estimatori anche in Premier League.