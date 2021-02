Inzaghi: "Spero che il Milan vinca il derby, mi godrò la sfida prima della nostra partita"

Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento ed ex rossonero, è intervenuto a Sky Sport e ha parlato del derby di domani a San Siro: "È bello vedere un derby scudetto, non si vedeva da tanto tempo e le due squadre stanno bene. L'Inter ha il vantaggio di non giocare le coppe, il Milan sarà più stanco perché ha giocato giovedì. sarà certamente una bella partita e mi auguro che vincano i rossoneri. Ibra e Lukaku? Sono due grandi attaccanti, molto forti. Sono l'emblema delle sue squadre e mi godrò questa sfida alle 15 prima della mia partita delle 20.45. Lo scontro in Coppa Italia è stato di campo e sarà finito lì. Il nervosismo va tenuto a fgreno ma ci sta essere sopra le righe una volta. Sono due persone serie e si saranno messi tutto alle spalle".