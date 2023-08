Inzaghi, tuffo nel passato: "Vorrei rigiocare la finale del 2007"

Filippo Inzaghi è intervenuto in diretta a Sky Sport 24 - Calciomercato. Nel giorno del suo 50esimo compleanno, l'ex bomber del Milan ha scelto la partita che, tra tutte, vorrebbe rigiocare: "Troppo facile: la finale del 2007. Quando giochi una finale di Champions e fai due gol... Ai tempi non me la sono goduta tanto, non era semplice realizzare quello che stavamo facendo, in più eravamo sempre concentrati sul trofeo successivo".