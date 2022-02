Italia, Donnarumma: "L'Europeo è stato un sogno. Playoff contro CR7? Non ci spaventa nessuno"

Nel corso della lunga intervista concessa a La Gazzetta della Sport, il portiere del PSG Gianluigi Donnarumma parla anche della Nazionale, dai successi della scorsa estate fino ai playoff per accedere al Mondiale: "La vittoria dell'Europeo è stato il coronamento di un sogno, vincere con la maglia dell'Italia è davvero speciale. Abbiamo fatto un capolavoro, qualcosa di straordinario. Ci ripenso ogni sera prima di andare a letto e mi vengono i brividi".

Cosa è mancato per la qualificazione diretta al Mondiale?

"È mancato il gol. Potevamo forse fare di più, ma sono convinto che andremo al Mondiale, perché tutti sanno che gruppo siamo e come reagiamo nei momenti difficili. Ci può stare che dopo la vittoria all’Europeo sia mancato qualcosa, ci sia stata un po’ di difficoltà, ma ne usciremo, andando in Qatar. Il Portogallo? sarebbe stato meglio pescare altro, ma intanto vinciamo la prima partita, poi ci faremo trovare pronti. Non ci fa paura nessuno".