Jeremy Menez, il rientro si avvicina: lavoro differenziato col pallone per l'ex Milan

Dopo la ripresa di ieri pomeriggio, il gruppo biancorosso ha proseguito quest'oggi nella preparazione in vista del prossimo impegno in calendario che attende i biancorossi dopo la pausa per le nazionali e che vedrà il Venezia ospite al San Nicola sabato 25 novembre a partire dalle ore 14:00.

La mattinata dei biancorossi si è aperta in palestra dove il gruppo ha lavorato su forza esplosiva, potenziamento muscolare e core stability, concentrandosi poi su lavoro di trasformazione in campo. Nel pomeriggio, dopo una prima parte dedicata all'attivazione tecnica, la squadra ha sostenuto esercitazioni, individuali e di gruppo, situazionali di attacco e difesa, chiudendo i lavori con la classica sfida a ranghi misti. Lavoro differenziato con il pallone per Menez, personalizzato per Frabotta, palestra e fisioterapia per Maiello.