Joe Jordan: "Giroud ha 36 anni, ma gioca ancora come un ragazzino. Leao? Quando si accende, per gli altri son dolori"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Joe Jordan, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole su Olivier Giroud e su Rafael Leao: "Ai tempi dell’Arsenal passavamo la settimana a studiare schemi per limitarlo, ma era sempre difficile. Ha 36 anni, ma gioca ancora come un ragazzino. Cosa manca a Leao per diventare un campione? La continuità. Quando si accende, per gli altri son dolori".