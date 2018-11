Joe Jordan su Gattuso: "Sta facendo bene, lo seguo con simpatia"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb l’ex rossonero Joe Jordan ha parlato così di Rino Gattuso e del suo lavoro sulla panchina del Milan: "Sta facendo bene. Il Milan l’ho visto bene, non è facile per i rossoneri così come per Inter, Roma e le altre perché c’è una squadra come la Juventus che vince sempre. Interrompere la corsa della Juve è complicato... Ogni tanto vado a vedere il Milan e il Verona, sono squadre che seguo con simpatia. Come seguo con simpatia Gattuso".