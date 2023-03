Julian Alvarez 7° al FIFA The Best, Thiago Silva ironizza sui social: "È uno scherzo?"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Julián Álvarez è stato il settimo giocatore più votato al FIFA The Best 2022, premio vinto lunedì da Lionel Messi. Un risultato davvero sorprendente, tanto che Thiago Silva, capitano della nazionale brasiliana e difensore del Chelsea, lo ha ironicamente definito "uno scherzo" commentando un post su Instagram. Julián Álvarez, che nel Manchester City non gioca a causa dell'ingombrante presenza di Erling Haaland ma che al Mondiale è stato protagonista, ha ricevuto due voti, uno dei quali da De La Fuente, nuovo CT della Spagna.