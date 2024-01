Junior Messias: ''Al Genoa ritrovo la felicità di giocare"

"Junior Messias, inno alla gioia: ''Al Genoa ritrovo la felicità di giocare'" scrive Il Secolo XIX oggi nella sua sezione sportiva. Intervista all'ex Milan e Crotone, tornato in campo dopo l'infortunio: "Sono qui per tornare quello di Crotone. A Milano giocavo per non sbagliare invece che per gioia di farlo. Al Genoa ritrovo la felicità di giocare a calcio, dopo le pressioni al Milan. Consegnavo elettrodomestici, non riesco a vedermi come idolo di qualcuno" le sue parole.

L'ex rossonero ha spiegato: "L’entusiasmo che ho trovato qui è stato importante. La cosa principale, però, è stata la voglia di tornare a giocare con gioia.Al Milan non è che non hai gioia di giocare, sei al top del top, però lì mi sono reso conto di scendere in campo per non sbagliare. Sono stato criticato in quel periodo e se mentalmente ti concentri su quello alla fine poi sbagli".