Juve, decisione clamorosa: Bonucci fuori rosa! Danilo nuovo capitano

Sarà Danilo il nuovo capitano della Juventus. Quest'oggi i dirigenti bianconeri Giuntoli e Manna hanno comunicato a Leonardo Bonucci che non rientra più nei piani del club, nonostante un altro anno di contratto e gli hanno chiesto di trovarsi una nuova sistemazione. Non solo: Bonucci che da lunedì sarà alla Continassa non farà più parte del gruppo dei titolari e di conseguenza non partirà per la tournée negli Stati Uniti.