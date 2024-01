Juventus, oggi George Weah in visita alla Continassa

Come riporta il profilo su X della Juventus, questa mattina George Weah si è presentato alla Continassa, centro sportivo dei bianconeri. Nella formazione juventina gioca il figlio Timothy. Come testimoniano le foto allegate al post, l'ex attaccante rossonero ha incontrato il tecnico Massimiliano Allegri, i giocatori e alcuni dirigenti, come il Football Director Cristiano Giuntoli.

Qualche giorno fa, George Weah ha dichiarato a Il Giornale:

Nessuna nostalgia di quel Milan?

"Come potrei non averne? Ho trascorso a Milano 4 anni e mezzo molto intensi, con grandi compagni di squadra e grandi vittorie. Ho amato il Milan e i suoi tifosi. Io resto milanista, ma tifo Juve. Si può?".

Ha sentito Maldini dopo che la proprietà americana lo ha allontanato dal club?

"No, ci eravamo parlati prima, per Tim. Sembrava che fosse interessato a prenderlo dal Lille, poi non se ne è fatto nulla. Mi spiace per come è stato trattato, ma non sempre c'è rispetto per la storia e Paolo è stato la storia del Milan. E anche da dirigente credo che abbia fatto buone cose. L'ha vinto lui l'ultimo scudetto, no?".