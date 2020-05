Kaladze: "Al Milan ho vinto tutto quello che si poteva vincere. Maldini era il mio idolo da bambino"

Kakhaber Kaladze, ex difensore rossonero, è intervenuto in diretta su Instagram con Carlo Pellegatti e ha rilasciato queste parole:

Sull'arrivo al Milan: "Il Milan mi ha seguito per diversi anni quando ero alla Dinamo Kiev. Il Milan all'inizio seguiva solo Sheva, la dirigenza rossonera veniva spesso a vederci e poi si sono accorti anche di me. Mi hanno seguito per quasi due anni, seguivano tutte le mie partite in Champions League con la Dinamo. Al Milan ho passato anni bellissimi, ho vinto tutto quello che si poteva vincere. Eravamo una squadra fortissima e avevamo un grande spogliatoio".

Su Ancelotti: "Ha creato una grande squadra con la società, c'erano tanti giocatori importanti. Ho ricoperto tanti ruoli, all'inizio facevo il centrocampista, poi ho fatto il terzino e negli ultimi anni ho fatto il centrale che era il mio ruolo preferito".

Su Maldini e Nesta: "Maldini era il mio idolo da bambino, avevo il suo poster in camera. Era un grande campione, come anche Nesta. Giocare con questi grandi campioni è stato meraviglioso. Uno dei segreti della grande squadre è che devi sempre puntare a migliorare. Ogni giorno dovevi lottare per essere titolare. Come tutti anch'io ho avuto dei momenti difficili, ho avuto degli infortuni gravi, ma non ho mai abbassato la testa e ho cercato di dare sempre il massimo".

Sul derby del 6-0: "Era il mio primo derby di Milano, sapevo cosa significava per i tifosi e quindi mi ero preparato molto bene. Ho fatto l'assist a Sheva anche, avevamo fatto una grandissima partita".

Sul doppio derby di Champions del 2003: "Una tensione incredibile, non sono state partite facili. La nostra forza però era che sapevamo preparare bene le grandi partite. Magari contro le piccole facevamo più fatica, ma in Champions abbiamo fatto grandi cose".

Sulla finale di Manchester: "Non ero rigorista, ma mancavano tiratori e quindi mi sono offerto per tirarlo io. Quando stavo per calciare, la palla si è mossa un pochino in avanti e io mi sono un po' distratto a guardare la palla. Per fortuna, nonostante il mio errore, alla fine abbiamo vinto la coppa".

Su Istanbul: "Eravamo disperati dopo Istanbul, ma poi abbiamo trovato la forza per vincere ancora. Non è vero che abbiamo festeggiato all'intervallo, anzi il mister ci diceva di stare attenti perchè la partita non era ancora finita".

Su Kakà e Inzaghi: "Pippo poteva segnare in ogni momento, era un grande giocatore che sapeva fare gol. Dietro di lui c'era un grande campione come Kakà. Al primo allenamento abbiamo capito subito tutti che era fortissimo, nessuno gli stava dietro quando accelerava".

Sul Mondiale per Club: "In Giappone il clima è diverso rispetto all'Italia. La seconda volta che siamo andati invece eravamo più pronti, sapevamo cosa ci aspettava. Il Milan ha tanti tifosi in Giappone".

Sul Milan attuale: "Anch'io, come tutti i tifosi, non sono abituato a vedere un Milan così, però so che la società ha grandi progetti. Il Milan non può essere questo, deve essere sempre in alto. Speriamo possano fare una squadra forte per tornare in Champions e lottare per lo scudetto".