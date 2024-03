Kaladze: "Ecco chi prenderei in attacco per il dopo-Giroud. Kvara? E' da Real Madrid o da Milan"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Kakha Kaladze ha parlato anche del futuro attacco del Milan. Ecco le sue parole: "Chi prendere per il dopo-Giroud? Intanto, bisogna ringraziare Giroud per tutto ciò che ha fatto: non era in una posizione facile ma è stato un esempio. Poi, non potendo permettersi Haaland, cercherei un colpo alla Shevchenko. Intendo lo Sheva di quando è arrivato. Un giocatore già forte, ma fortissimo soltanto in potenziale. Da pagare il giusto e da far crescere in casa costruendo attorno a lui il gioco offensivo".

Kaladze ha poi detto la sua anche sul suo connazionale Kvaratskhelia: "Vorrei presto vederlo in un top team, una squadra capace di vincere la Champions perché quello è il suo livello. Lui è da Real Madrid o da Milan. Ecco, il Milan potrebbe prendere lui... (ride, ndr)".