Kaladze esalta Leao: "E' devastante. Al Milan lo stanno facendo crescere per farlo diventare uno dei migliori in Europa"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Kakhaber Kaladze ha parlato così di Rafael Leao: "Leao è devastante. Da ex difensore dico che è un problema unico doverlo marcare, ha una prestanza fisica incredibile, se non lo prendi in anticipo sono dolori, ti punta e ti salta con naturalezza, ha forza e tiro, al Milan lo stanno facendo crescere per farlo diventare uno dei tre migliori nel ruolo in Europa. Vedendolo da fuori, penso che il suo unico attuale punto debole è che alcune volte, forse, ha cali di concentrazione, ma capita a tutti.