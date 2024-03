Kaladze: "Il Milan è vita. La squadra non è al livello di quella grande del passato"

Kakha Kaladze, ex difensore rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha raccontato che il suo amore per il Milan è ancora molto forte: "Se seguo ancora il Milan? Ci mancherebbe pure, lo vedo sempre in base agli impegni istituzionali. Quello che rappresentano quei colori lo sanno tutti: il Milan è vita. Non saprei neanche descrivere la fase che stiamo vivendo, è difficile da capire vista da fuori. Tanti cambi a tutti i livelli, ma forse ancora la macchina non si è assestata e la squadra non è al livello di quella grande del passato. Ha pagato tanti infortuni, ma se il Milan vuole ricostruire piano piano e puntare al massimo, servono nuovi acquisti mirati in tutti i reparti: il momento della scelta è sempre difficile, ma da lì passerà il futuro.

La cosa principale è restare tra le prime quattro e dare continuità alla qualificazione alla Champions: da lì non si prescinde. Poi perché non provarci pure in Europa League? Lì ho visto belle partite, anche se ci sono due avversarie fortissime per la vittoria: il Bayer Leverkusen è stupefacente e poi il Liverpool vorrà salutare Klopp vincendo tutto. Se l'Eruopa League può salvare la stagione del Diavolo? Nel 2007 l’Europa — anche se quella era Champions... —, salvò la nostra stagione, quindi dico di sì. Ma, a prescindere da qualsiasi risultato, serve molto lavoro per ricreare una società forte e recuperare il terreno che separa dall’Inter. È la missione dei dirigenti, a partire da Ibra".