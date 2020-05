Kaladze: "Istanbul? Non è vero che abbiamo festeggiato all'intervallo. Vi racconto del rigore di Manchester"

Queste la parole di Kakhaber Kaladze in diretta su Instagram con Carlo Pellegatti sulla finale di Champions a Manchester e quella di Istanbul: "Non ero rigorista, ma mancavano tiratori e quindi mi sono offerto per tirarlo io. Quando stavo per calciare, la palla si è mossa un pochino in avanti e io mi sono un po' distratto a guardare la palla. Per fortuna, nonostante il mio errore, alla fine abbiamo vinto la coppa. Isntanbul? Eravamo disperati dopo Istanbul, ma poi abbiamo trovato la forza per vincere ancora. Non è vero che abbiamo festeggiato all'intervallo, anzi il mister ci diceva di stare attenti perchè la partita non era ancora finita".