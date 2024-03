Kaladze: "L'Europa League può salvare la stagione del Milan"

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore rossonero Kakha Kaladze ha parlato così degli obiettivi stagionali del Milan di Pioli: "La cosa principale è restare tra le prime quattro e dare continuità alla qualificazione alla Champions: da lì non si prescinde. Poi perché non provarci pure in Europa League? Lì ho visto belle partite, anche se ci sono due avversarie fortissime per la vittoria: il Bayer Leverkusen è stupefacente e poi il Liverpool vorrà salutare Klopp vincendo tutto.

Se l'Eruopa League può salvare la stagione del Diavolo? Nel 2007 l’Europa — anche se quella era Champions... —, salvò la nostra stagione, quindi dico di sì. Ma, a prescindere da qualsiasi risultato, serve molto lavoro per ricreare una società forte e recuperare il terreno che separa dall’Inter. È la missione dei dirigenti, a partire da Ibra".