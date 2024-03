Kaladze: "Pioli bravissimo tecnico, ma non va lasciato solo"

vedi letture

In merito a Stefano Pioli e al futuro della panchina rossonera, Kakha Kaladze, ex difensore del Milan, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Tutti i cicli hanno una fine, ma io considero Pioli un bravissimo tecnico. Lo ha dimostrato non solo con lo scudetto, ma va messo nelle condizioni migliori. Deve avere con sé una squadra da Milan e non essere lasciato solo nei momenti di difficoltà".

Il georgiano ha confermato poi tutto il suo amore per il Milan: "Se seguo ancora il Milan? Ci mancherebbe pure, lo vedo sempre in base agli impegni istituzionali. Quello che rappresentano quei colori lo sanno tutti: il Milan è vita".