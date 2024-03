Kaladze: "Theo da blindare, che coppia con Leao!"

vedi letture

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Kakha Kaladze, ex difensore rossonero, ha rilasciato queste parole su Theo Hernandez: "Quanto è importante blindarlo? Più che importante, è decisivo: ha spinta, assist, gol, tutto ciò che si chiede a un esterno moderno. E poi in coppia con Leao è una trappola mortale. Si deve partire da questa coppia che poche altre squadre in Europa hanno".

In merito alla leadership e all'autorevolezza nel Milan, il georgiano ha invece spiegato: "Quella non si compra al mercato, né nel calcio né in politica. Non puoi chiedere a chi è appena arrivato il ruolo di trascinatore che prima poteva avere Ibra. Certo, se ripenso ai miei tempi, a quando a Milanello mi trovavo di fronte Maldini, Costacurta o Gattuso, capisco che quel livello di carisma non sia più raggiungibile. Ma, oltre all’essere pieni di campioni, eravamo un gruppo di fratelli: è quell’atmosfera che bisogna ricercare per tornare a vincere".