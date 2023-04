Kaladze verso Milan-Napoli: "San Siro è sempre stato il nostro dodicesimo uomo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Giacomo Morini

Milan-Napoli si avvicina. Mercoledì prossimo si giocherà il primo atto del quarto di finale di Champions League. Si parte da San Siro e su questo si è espresso ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex difensore rossonero Kakhaber Kaladze: "Quanto può incidere il pubblico? Tantissimo. San Siro è sempre stato per noi il nostro dodicesimo uomo, quando giochi nel Milan i colori li hai cuciti nel cuore e non puoi deludere i tifosi. Devi dare sempre il 110 per cento e la soddisfazione arriva".