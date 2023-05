Kerkez: "Mi chiamò direttamente Maldini. AZ? Scelta migliore per affermarmi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Milos Kerkez si sta affermando come uno dei terzini sinistri più importanti in Europa. Il giovane ungherese è passato brevemente anche dal Milan, che lo ha ceduto un anno e mezzo fa all'AZ, e ha raccontato a Marca la sua esperienza in rossonero: "Quando un grande club come il Milan ti cerca, non sono molte le persone che possono dire di no. Ho ricevuto una telefonata direttamente da Paolo Maldini: la decisione è stata molto semplice e l'ho presa insieme a mio padre.

Stavo facendo bene, ho avuto tante opportunità di allenarmi con la prima squadra, ed è stata un'esperienza indimenticabile. Ma ho deciso ancora una volta con mio padre che andare all'AZ Alkmaar sarebbe stata l'occasione perfetta per affermarmi nel calcio professionistico. Abbiamo fatto la scelta migliore".