Kessie all'Al-Ahli: ecco quanto incassa il Milan come contributo di solidarietà

vedi letture

E' durata un solo anno l'avventura al Barcellona di Franck Kessie, che da poche ore è un nuovo giocatore dell'Al-Ahli SC: "FC Barcelona e Al-Ahli SC hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Franck Kessie per 12,5 milioni di euro". Come riporta calcioefinanza.it (clicca QUI per leggere l'articolo completo), da questa cessione incasserà qualcosa anche il Milan: ai rossoneri verrà infatti riconosciuto il contributo di solidarietà, che spetta alle società che hanno avuto come tesserato il calciatore in questione dal 12° al 23° anno di età, e consiste nel 5% della cifra di ogni trasferimento.

In questo caso, nelle casse del Diavolo finiranno 187mila euro.