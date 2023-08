Kessie all'Al Ahli, manca solo l'annuncio: superate le visite mediche

Sembra essere ormai imminente l'addio di Franck Kessie al Barcellona. Il centrocampista ivoriano è volato in Francia per sottoporsi alle visite mediche con l'Al Ahli; visite che, riporta Sport, sono state superate con successo. Si attende l'annuncio ufficiale: Kessie firmerà un contratto fino al 30 giugno 2026 con il club saudita.

Una partenza che sembrava inevitabile per un giocatore che Xavi non ha mai considerato un titolare, né adatto al suo sistema di gioco, nonostante abbia sempre ben figurato quando è stato chiamato in causa nella scorsa stagione. Una cessione che, ovviamente, fa bene alle casse del Barcellona, che aveva acquistato il giocatore a parametro zero, svincolato dal Milan.

Sfuma, dunque, la possibilità di rivedere Il Presidente in Italia, dove ha già vestito anche la maglia dell'Atalanta. Ci aveva provato prima l'Inter, poi la Juventus, che sembrava vicina a raggiungere un accordo con il club blaugrana. Poi l'irruzione dell'Al Ahli ha fatto la differenza, con il giocatore che ha subito accettato la ricca proposta ricevuta. Anche il Tottenham lo seguiva con interesse ma non ha mai deciso di affondare il colpo. Kessie avrebbe preferito restare in Europa ma è stato convinto dall'ingaggio di 20 milioni annui. Al Barça, invece, andranno circa 15 milioni.