Kessie-Barcellona, è già finita? Due club ci proveranno a gennaio

Franck Kessié non ha avuto l'impatto sperato al Barcellona. Tra infortuni e tanta panchina, il centrocampista ivoriano non è ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio nel cuore di Xavi e a gennaio potrebbe clamorosamente cambiare squadra. In Inghilterra e Spagna si parla di due offerte per l'ex rossonero: l'Aston Villa sta cercando rinforzi in mediana ed è pronto a offrire 14 milioni di euro, mentre il Fulham sarebbe disposto a spendere 22 milioni di euro. I blaugrana non chiudono alla cessione, anche perché Kessié è arrivato a parametro zero e ha uno stipendio elevato.