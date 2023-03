Kessie: "Xavi decisivo nella mia scelta di andare al Barcellona. Quando mi ha chiamato..."

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

In merito alla sua scelta di lasciare il Milan per andare al Barcellona, Franck Kessie ha spiegato a Sport che è stata decisiva la chiamata di Xavi: "Xavi è stato decisivo. Quando ammiri qualcuno da bambino e qualche tempo dopo, forse otto, nove, dieci anni, il tuo telefono squilla... sono quelle chiamate che hai aspettato e sognato per tutta la vita. Alzi il telefono già impressionato. Un grande giocatore che ti chiama per cercare di convincerti ad aderire al suo progetto. Non ho avuto quasi bisogno di tempo per pensare, la decisione era più che presa".