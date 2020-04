L'ex Higuain: "Ho pensato di lasciare il calcio"

Intervistato dal giornale spagnolo "Marca", l'ex rossonero Gonzalo Higuain ha confessato di essere stato vicino a lasciare il calcio qualche anno fa: "Ero sul punto di smettere di giocare a calcio ma mia madre mi ha detto di no, che avrei dovuto continuare. Fosse dipeso da me, avrei mollato. Amo il calcio, ma amo mia madre di più. Mi ha detto che non avrebbe permesso che lasciassi per lei. La gente dice "con tutti quei soldi che guadagni", ma gli amici non possono essere comprati. Da 14 anni trascorro il Natale con persone diverse, mi piacerebbe vedere mia madre e lei però deve farsi 15 ore di aereo. Certo che posso pagare il biglietto, ma lei non è a 10 minuti da me. Tutti giudicano solo per quello che fai in campo, senza pensare al resto. È troppo esagerato, ma ormai sono abituato”.