L'ex Milan Carolina Morace esonerata dal London City Lionesses

L'avventura di Carolina Morace in Inghilterra non è decisamente andata come ci si aspettava. In carica dal luglio scorso alla guida del London City Lionesses, l'ex allenatrice del Milan è stata esonerata dopo un inizio di stagione più che deludente.

Stando a quanto riportato da TMW, decisive per le sorti della Morace non solo la critica posizione di classifica che vede la formazione londinese terzultima in classifica con appena 12 punti in 15 gare, ma anche le ultime tre sconfitte consecutive in Women's Championship, la Serie B inglese (intervallate comunque dal passaggio del turno in Coppa di Lega) e un'astinenza dalla vittoria che durava dal 5 novembre scorso.