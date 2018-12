L'ex Milan Flamini non si ritira: nuovo periodo di prova al Getafe

Mathieu Flamini potrebbe tornare al Getafe. Come riporta Marca, il centrocampista francese è tornato a Madrid nella giornata di ieri per svolgere un periodo di prova agli ordini di mister Bordalas. Se l'ex Milan riuscirà a convincere società e allenatore, nonostante i suoi 34 anni, il club spagnolo lo tessererà in vista della seconda parte della stagione.