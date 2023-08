L'ex Milan Paloschi nel mirino del Padova

vedi letture

Con la situazione del Siena oramai priva di qualsivoglia speranza per Alberto Paloschi, così come per gli altri tesserati bianconeri, è arrivato il momento di guardarsi intorno. Sull'attaccante ex Milan e Chievo Verona non a caso si sono poste le attenzioni del Padova.

Sull'ipotesi si è espressa il presidente Alessandra Bianchi (fonte TrivenetoGoal.it): "Ancora non si sa nulla, ci sono tante situazioni in ballo e il calciatore si sta guardando attorno. Vedremo".