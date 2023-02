L'ex Milan Philippe Senderos non è più il direttore sportivo del Servette

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di Federico De Luca

Philippe Senderos non è più il direttore sportivo del Servette FC. L'ex difensore dell'Arsenal transitato anche al Milan nella stagione 2008/09 aveva assunto questo ruolo nell'estate 2020 ed è andato via per scelta del Consiglio di Amministrazione che - si legge - proseguirà ora il suo lavoro per un cambiamento strategico volto a ottimizzare l'organizzazione del club, in particolare nel settore sportivo.