L'ex promessa del Milan De Lucia: "Il mio disco intervertebrale è collassato ma in A ci arriverò da arbitro"

vedi letture

Antonio De Lucia, classe 2005, è stato un talentuoso portiere del settore giovanile rossonero, prima di un grave infortunio alla schiena che gli ha precluso un futuro luminoso. L'ex portiere, ora arbitro, è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio e ha parlato della sua esperienza: "Nel 2019 sono arrivato al Milan e sono diventato titolare, mi dissero: 'Sei uno forte continua così'. Il giorno dopo sono caduto in allenamento, sono stato 7 mesi nella palazzina per curarmi. Quando sono rientrato in campo non ero più lo stesso. Ho pensato a gesti estremi, credevo di aver perso tutto. Gli specialisti mi hanno spiegato che il mio disco intervertebrale è collassato e tocca il nervo sciatico: 'Se continui con il calcio smetti di camminare'. Alla fine della scorsa stagione il mio contratto non è stato rinnovato.

Avevo tante offerte: ho fatto provini con Udinese e Sampdoria, ma non ero più lo stesso. Facevo schifo, ho rifiutato tutto. Mi sono guardato allo specchio: ho mollato. Sapevo quanto valevo prima e non ero più in quel modo. Mi sono iscritto all'Università e ho iniziato ad arbitrare. Perché io in Serie A ci arriverò: se non da giocatore, da arbitro o con un altro ruolo"